Scoperto con oltre 80 grammi di marijuana e una grossa somma in contanti, arrestato un 25enne

Nonostante la maggior parte degli sforzi sia rivolto ai controlli per fare sì che venga rispettato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atto a contenere il contagio del coronavirus, proseguono senza soste le attività dei militari dell’Arma allo scopo di fronteggiare i reati comuni che, nonostante le imposizioni, non conoscono pausa.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 25enne, che si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 81 grammi di marijuana, la somma contante 395 euro e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato posto sotto sequestro. La sostanza stupefacente è stata inviata in laboratorio per essere analizzata.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.