Hashish, marijuana e 5.000 euro in contanti nascosti in casa, arrestato 26enne di Gallipoli

A seguito di un’attività di indagine, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretti dal Vicequestore Monica Sammati, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, nei giorni scorsi hanno arrestato Emanuele Della Ducata un 26enne della “Città Bella”, già noto per reati in materia di sostanze stupefacenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività di osservazione ha portato gli agenti a sospettare che in casa del giovane venisse svolta l’attività di confezionamento e spaccio di droga.

Entrati nell’abitazione, infatti, durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto in vari punti nascosti della casa complessivamente circa 40 grammi di hashish, circa 2 grammi di marijuana, tutto il necessario per il confezionamento, tra cui forbici, bilancini di precisione e bustine in cellophane.

Inoltre, gli agenti impegnati nella perquisizione hanno rinvenuto numerose banconote da 50 e 100 euro per un importo complessivo di 5.000 euro, tutte sottoposte a sequestro perché ritenute verosimilmente provento di spaccio.

Il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, dopo l’udienza di convalida dell’arresto e del sequestro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto in libertà e sottoposto all’obbligo di dimora.