Cocaina, hashish e marijuana nascoste in casa, arrestato 27enne di Ugento

Inoltre, i Carabinieri hanno trovato una grossa somma di denaro in contanti e materiale vario per il confezionamento. È finito ai domiciliari.

Un vero e proprio giro di vite da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casarano, quello messo in atto nella giornata di ieri, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio, possesso e consumo di sostanze stupefacenti.

A Ugento i militari dipendente del Nor – Sezione Operativa, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile hanno arrestato nella flagranza di reato un 27enne del posto che adesso si dovrà difendere dalle accuse di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

In seguito a una perquisizione domiciliare eseguita presso la propria abitazione gli uomini della “Benemerita hanno rinvenuto: 12 involucri contenenti complessivamente 6,7 gr. di cocaina; 77 gr di hashish; 76,4 gr di marijuana; 810 euro in denaro contante; 1 bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso proprio domicilio in regime arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Ugento, i Carabinieri dello stesso Reparto, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 41enne ugentino.

In seguito a una perquisizione domiciliare, infatti, i militari lo hanno sorpreso a possedere 3 piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri.

Come sempre il tutto è stato sequestrato e il 41enne, al termine delle formalità di rito, è stato posto in libertà così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.