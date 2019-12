Aggredisce la convivente davanti ai figli di 5 e 6 anni, 28enne di Taurisano finisce in manette

Ancora un episodio di violenza domestica nel Salento, perpetrato ai danni della partner e aggravato dalla presenza dei figli minorenni.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, diretti dal Vice Questore Salvatore Federico, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, M.J. 28 enne di Taurisano, già noto e arrestato nel giorno di capodanno del 2016 per lo stesso reato.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando il giovane, probabilmente sotto l’effetto di alcol, ha usato violenza fisica nei confronti della convivente alla presenza dei figli di 5 e 6 anni.

Quando è intervenuto il padre, chiamato dalla stessa nuora, il 28enne ha aggredito anche lui. A quel punto, totalmente fuori controllo, si è accanito contro l’auto della moglie, rompendone lo specchietto e il tergicristallo, per poi barricarsi dentro casa, dove ha dato nuovamente sfogo alla sua furia, spaccando mobili e suppellettili. Appena ha avvertito l’arrivo dei poliziotti, si è dato alla fuga scavalvando la finestra della camera da letto posta sul retro della casa.

Un altro episodio nel gennaio 2016

Peraltro gli agenti erano già più volte intervenuti presso quella famiglia. Infatti nella sera di Capodanno del 2016, M.J, anche quella volta in preda ai fumi dell’alcol, aveva aggredito la compagna, incurante della presenza dei bambini. In quell’occasione fu arrestato per poi essere sottoposto, per qualche mese, alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla compagna.

Con tali precedenti, i poliziotti non potevano fare a meno di arrestarlo e di condurlo presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, quando, il giovane, dopo qualche ora, si è presentato spontaneamente negli uffici del Commissariato minacciando di morte la compagna se l’avesse denunciato.