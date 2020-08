Sorpreso a spacciare nell’area commerciale, 29enne di Lecce finisce in carcere

Nel corso serata, a Cavallino, all’interno dell’area commerciale, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Stefano Rizzato 29enne leccese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso con M. P. anch’ella 29enne di Lecce deferita in stato di libertà.

I fatti

Nello specifico i militari a seguito di un servizio di osservazione hanno notato la coppia a bordo di uno scooter effettuare uno scambio, verosimilmente droga in cambio di denaro, con due persone, non identificate, a bordo di un’auto che al momento dell’intervento degli uomini della “Benemerita”, hanno fatto perdere le proprie tracce, così come aveva fatto Rizzato che, però, subito dopo è stato rintracciato all’interno del market presente all’interno del centro commerciale, dove si era nascosto fuggendo a piedi.

In seguito alla perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti: 550 grammi di marijuana avvolti in cellophane termosigillati e la somma di 4.390 euro in denaro contante.

La sostanza stupefacente, il denaro e il motociclo all’interno del quale, nel vano sella, era occultata la droga sono stati posti sotto sequestro.

Lo stupefacente è stato avviato ad analisi di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, tradotto presso casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità giudiziaria.