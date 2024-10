30enne nigeriano sorpreso a cedere droga. Scatta l’arresto

Nel pomeriggio di sabato scorso, la Polizia di Stato, durante le normali attività, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento a quelli in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano di 30 anni per detenzione e spaccio di droga.

I poliziotti in servizio di Volante, transitando per le vie di Lecce, hanno notato nei pressi di un’autovettura regolarmente posteggiata, due uomini che si stavano scambiando qualcosa e che alla vista della pattuglia che si avvicinava hanno assunto un atteggiamento sorpreso; in particolare gli uomini di “Viale Otranto” hanno notato il giovane extracomunitario cedere qualcosa all’altro, ricevendo in cambio una banconota.

I due sono stati avvicinati dagli operatori e in tale circostanza il nigeriano ha gettato per terra una calza di colore grigio che teneva tra le mani mentre l’acquirente ha fatto lo stesso con un involucro di cellophane per terra, il tutto recuperato subito dagli agenti.

All’interno della calza sono stati trovati quattro involucri di hashish del peso lordo di circa 20 grammi e un contenitore in plastica con dentro diciassette dosi dello stesso stupefacente dal peso complessivo di ulteriori 25 grammi.

In considerazione di quanto rinvenuto l’uomo è stato tratto in arresto e su disposizione del pubblico ministero di turno associato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.