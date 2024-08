Nasconde in casa cinque kg di droga tra cocaina e hashish, arrestato 30enne

Amaro epilogo per un 30enne salentino che è stato arrestato dai Carabinieri nel corso di una mirata attività preventiva e repressiva per il contrasto dello spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti.

Tale attività è incentrata in un contesto di controllo del territorio posto in essere, in questi giorni d’estate, nell’ambito di servizi coordinati predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.

I militari dell’Arma hanno rinvenuto, nell’abitazione dell’uomo e in un locale che è nella sua disponibilità sito in Tricase, oltre cinque kg di droga.

Nello specifico, 4 kg di cocaina confezionata in tre involucri di cellophane; in 8 panetti di hashish dal peso complessivo di 1 Kg e 150 grammi di marijuana suddivisa in dosi.

Inoltre, nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti una pistola scacciacani priva del tappo rosso, bilancini di precisione, materiale utile per il confezionamento e la somma contante di 835 euro.

La sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato la somma di circa 400mila euro.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, così come il denaro ritenuto provento della presunta attività di spaccio.

Al termine dell’attività di polizia, l’uomo è stato arrestato e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.