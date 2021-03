Ruba un’auto, ma l’antifurto satellitare non gli dà scampo. Arrestato 30enne di Tricase dopo un inseguimento

Ruba un’auto nella notte, ma questa era dotata di antifurto satellitare, quindi, non è stato difficile individuarlo e, dopo un inseguimento a opera dei Carabinieri, per lui è scattato l’arresto

I militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Tricase hanno arrestato in flagranza di reato B.B., pregiudicato 30enne del luogo.

Nello specifico l’uomo, intorno alle 4.00 di notte, si era impossessato di una Fiat Punto parcheggiata in una strada della località rivierasca, munita di sistema antifurto satellitare. La segnalazione immediata del proprietario del mezzo ha consentito alla Centrale Operativa della Compagnia di rintracciare l’autovettura che, nel frattempo, si era diretta verso Leuca per poi imboccare la Strada Statale 274 in direzione Gallipoli.

Le ricerche diramate alle pattuglie in servizio sul territorio, hanno permesso di individuare il malvivente all’altezza di Presicce, posto da cui è iniziato un inseguimento fino al centro di Alessano dove B.B è stato bloccato e tratto in arresto.

Al termine degli accertamenti il 30enne è stato condotto presso la sua abitazione, ai domiciliari e l’autovettura è riconsegnata al legittimo proprietario.