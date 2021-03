Per sfuggire al controllo prima investe una Carabiniere e poi si scontra contro l’auto dei militari, arrestato un 31enne

È un periodo molto intenso quello che stanno vivendo i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati a fare sì che si rispettino le normative atte a prevenire il contagio da coronavirus, senza mai perdere di vista la consueta attività di prevenzione e repressione dei reati.

Ed è così che nella tarda serata di ieri a Galatina, all’esito di un servizio antidroga, i militari del Nor – Aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli, hanno tratto in arresto il 31enne S.V.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, dopo aver notato il 31enne alla guida dell’autovettura, una Fiat Punto, in Via Tito Lucrezio, gli hanno intimato di fermarsi per una verifica, ma alla loro vista, con una manovra repentina e pericolosa S.V., ha urtato dapprima all’altezza della mano sinistra uno degli operatori a piedi ed è andato a scontrarsi con l’auto civetta su cui erano a bordo gli altri militari, per poi fuggire.

Immediatamente i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, sita nelle immediate vicinanze, sorprendendolo in casa nel tentativo di disfarsi di un involucro in plastica di colore verde.

All’esito della perquisizione della dimora e del mezzo sono stati rinvenuti 550 gr circa di eroina avvolta in una busta in plastica di colore verde; 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga in attesa delle analisi di laboratorio, il materiale rinvenuto e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce in attesa dell’udienza di convalida.