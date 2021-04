Cocaina, hashish e denaro nascosti in casa, scatta l’arresto per un 31enne a Surbo

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di consumo, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ed è così che a Surbo, nell’ambito di un servizio coordinato per il controllo del territorio disposto per contrastare lo spaccio di droga, i militari della Stazione locale, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 31enne E. M., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della stessa verifica gli uomini della “Benemerita hanno denunciato in stato di libertà, R. A., 38enne, ritenuto responsabile di violazione degli obblighi degli arresti domiciliari.

Nello specifico E.M., a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 3,36 gr. di cocaina, 1,95 gr. di hashish e la somma contante di 563 euro.

Nella disponibilità di R.A. sono stati scoperti, invece, due telefoni cellulari in violazione a quanto disposto con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio, mentre i reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e il denaro su un libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.