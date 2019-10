Sorpreso mentre cede tre dosi di cocaina, finisce ai domiciliari. Nei guai anche la ‘cliente’

È stato sorpreso dagli uomini in divisa mentre cedeva tre involucri in cellophane contenenti, complessivamente, quasi un grammo di cocaina ad una ragazza. E tanto è bastato ai Carabinieri della sezione operativa, impegnati in un servizio mirato, a far scattare l’arresto in fragranza di reato.

A finire in manette prima, ai domiciliari poi è Simone Minutello, 31enne di Racale. Ma la stessa sorte è toccata anche a Ines Stamerra, classe 1991, che aveva preso le dosi di sostanza stupefacente. Anche lei è stata arrestata, in flagranza di reato, per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, cui è sottoposta dal 31 gennaio 2019. In poche parole, la 28enne ha l’obbligo di soggiorno nel comune di Melissano e non si doveva proprio trovare a Racale, dove invece è stata pizzicata dagli uomini in divisa.

Non è finita. La perquisizione in casa del 31enne ha riservato altre sorprese. I Carabinieri, infatti, durante il controllo nell’abitazione hanno rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di 340 euro in contanti.

Stupefacente, bilancino e denaro, probabilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. Mentre i due arrestati, una volta concluse le formalità di rito, sono stati riaccompagnati dai militari presso le rispettive abitazioni di residenza, dove dovranno restare in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, informata dell’accaduto.