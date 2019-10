Nasconde la cocaina nel bagno della nonna, 33enne di Nardò finisce ai domiciliari

Una Bmw X3 che sfrecciava a tutta velocità su un viale che conduce alla zona 167 di Nardò. Al volante, un volto già noto alle forze dell’ordine, Fernando De Mitri, 33enne del posto. Tanto è bastato agli agenti del locale commissariato, impegnati in un controllo mirato per contrastare il commercio e il consumo di sostanze stupefacenti, per fermare quell’auto di grossa cilindrata. E capire il motivo di tanta fretta.

Tutto è stato chiaro poco dopo, quando il giovane, faccia a faccia con gli agenti guidati dal vicequestore Pantaleo Nicolì, non è riuscito a nascondere la sua agitazione. Il nervosismo dimostrato ha spinto gli uomini in divisa a bussare alla porta dell’abitazione della nonna da cui il 33enne era stato notato, più e più volte, entrare e uscire. Una perquisizione che ha confermato tutti i dubbi.

I poliziotti, durante la visita in casa dell’anziana nonnina, hanno scoperto un pacchetto di sigarette con all’interno 15 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate. Non è stata l’unica sorpresa, sono spuntati fuori anche tre involucri più consistenti, contenenti circa 30 grammi della stessa sostanza, ancora da dividere. Erano stati occultati in un nascondiglio, ricavato sopra lo scaldino del bagno.

Per tale motivo, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.