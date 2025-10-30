Con in capo un mandato di arresto europeo si nascondeva a Torre Pali, in carcere 34enne di Casarano

Nella giornata di ieri agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano hanno messo in atto un accurato servizio di osservazione, finalizzato a ricercare un 34enne di Casarano, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania.
L’uomo, responsabile di reati di truffa, guida senza patente e falsificazione di documenti, è stato rintracciato nel Comune di Salve in località Torre Pali, presso una struttura turistica.
I poliziotti, dopo averlo notato e riconosciuto il 34enne ricercato affacciarsi da una finestra dell’appartamento monitorato, sono riusciti a far aprire la porta e bloccare l’uomo che si trovava insieme alla sua compagna di anni 29 ed il figlio minore di quest’ultima.
Ultimati gli accertamenti di competenza, oltre che una perquisizione personale e domiciliare, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce ai fini dell’estradizione.