Uno nasconde marijuana, l’altro oltre 28 kg di artifizi pirotecnici. Un arresto e una denuncia a Nardò

I Carabinieri dell’Arma di Nardò, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno, a seguito di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 34enne che, a conclusione di una perquisizione personale della sua abitazione, è stato scoperto a detenere 2 dosi di marijuana per un peso complessivo di 4 grammi; 16 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Nel medesimo contesto, poi hanno deferito in stato di libertà un 31enne, in quanto al termine di una perquisizione domiciliare e veicolare è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana; 21 artifizi pirotecnici cat. F4 per un peso complessivo di 950 gr e 27 kg di artifizi pirotecnici cat. F2.

L’arrestato espletate le formalità’ di rito, è stato posto in libertà direttamente come disposto dall’Autorità Giudiziaria

La sostanza stupefacente e il materiale esplodente sono stati sottoposti a sequestro

Un arresto a Lecce

Nel capoluogo, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, al termine di una perquisizione veicolare e domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato trovato in possesso di 2 dosi di 2,60 grammi complessivi di cocaina; 15 dosi di hashish del peso o di 73,9 grammi; 2 dosi di marijuana del peso di 10 grammi; materiale per il confezionamento e la somma contante pari a 2.400 euro.

Il 33enne, espletate le formalità di rito, è stato rimesso in libertà così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.