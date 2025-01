Entra nel Commissariato e con una mazza da baseball aggredisce un avvocato, in carcere 34enne moldavo

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la comunità di Nardò.

Nella giornata di ieri Vladislav Railean, 34ennedi origine moldava, è stato arrestato ieri dopo aver aggredito l’avvocato della madre all’interno del Commissariato di Polizia neretino.

L’uomo, si è presentato in Commissariato dove si trovava il legale che stava assistendo la madre dell’aggressore per una denuncia, ai danni del figlio, per minacce di morte a scopo di estorsione.

Armato di una mazza da baseball, l’uomo ha sorpreso tutti, aggredendo l’avvocato. Il professionista ha riportato ferite giudicate guaribili in trenta giorni, dopo essere stato colpito ripetutamente alle gambe e alle braccia nel tentativo di parare i colpi. La madre, terrorizzata, è riuscita a rifugiarsi in una stanza del commissariato.

Un agente è prontamente intervenuto, placcando l’aggressore e mettendo fine alla violenza. Anche il Poliziotto ha riportato ferite, guaribili in trenta giorni, a causa della colluttazione.

Il 34enne è stato arrestato e condotto nel carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce .