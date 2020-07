Trovato in possesso di più di 25 grammi di cocaina e denaro, scattano le manette per un 35enne

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti la detenzione, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Nella serata appena trascorsa, a Calimera, i militari della stazione locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 35enne M.F.

L’uomo, fermato in strada alla guida di un’autovettura, a seguito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15,50 grammi di cocaina; 15 dosi dal peso complessivo di 10,30 grammi della stessa sostanza stupefacente; sostanza da taglio del tipo mannite dal peso di 16,80 grammi; 1 bilancino di precisione; materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 155 euro

Il 35enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Un arresto a Collepasso

A Collepasso, a finire in manette è stato il 44enne D.M.G., che, sempre al termine di una perquisizione domiciliare a opera dei militari della Stazione locale e dei colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, è stato sorpreso detenere: 19 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 16 gr. e 460 euro in denaro contante.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stata condotto agli arresti domiciliari.