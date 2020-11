Ubriaco sbatte contro le fioriere e poi aggredisce gli agenti con schiaffi e sputi, in manette 35enne di Gallipoli

Alla guida del camion, ubriaco, è andato a sbattere contro le fioriere in Via delle Bombarde a Lecce, rompendole e facendo cadere anche un cartello stradale, non contento, dopo essere fuggito e una volta fermato dalla Polizia, ha inveito contro gli agenti, aggredendoli e danneggiando l’auto di servizio.

Nella tarda serata di ieri gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Daniele Costante, 35enne di Gallipoli, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre è stato denunciato per danneggiamento aggravato, oltraggio a Pubblico Ufficiale, guida di un veicolo in stato di ebrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e degli stupefacenti.

I fatti

le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.00 circa, quando, presso la sala operativa di “Viale Otranto” è stato segnalato un furgone Fiat Doblò che procedeva a forte velocità in questa via D’Amelio, minacciando i passanti verbalmente e che urtava con il veicolo le macchine in sosta.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura intervenuti hanno notato il veicolo segnalato uscire da Piazza Duomo svoltando a destra in Corso Vittorio Emanuele II. Nonostante intimassero l’alt attivando i dispositivi di segnalazione visivi ed acustici, l’autista del mezzo proseguiva la marcia fino a poi fermarsi in Vittorio Emanuele II, nei pressi della Chiesa di Sant’Irene, dove è stato bloccato.

Sul posto i poliziotti hanno notato il mezzo con la parte anteriore completamente danneggiata dal lato destro e l’uomo alla guida, in evidente stato di ubriachezza.

Alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità, il conducente senza alcun apparente motivo, è andato in escandescenza, proferendo frasi minacciose e oltremodo oltraggiose nei confronti degli operatori. Inoltre ha iniziato a sputare colpendo in faccia i due agenti e, dopo un scatto d’ira, ha colpito con una manata in piena faccia un agente, mentre questi tentava, con non poche difficoltà, di bloccare la sua azione violenta.

Una volta riusciti a introdurlo all’interno dell’auto di servizio l’uomo, improvvisamente, ha scalciato all’indirizzo della portiera posteriore sinistra infrangendo il vetro del finestrino provocandone il danneggiamento della portiera sinistra, inoltre ha proseguito lo stesso gesto violento scalciando anche sulla portiera posteriore destra danneggiandola in parte, sputando all’indirizzo degli operatori e all’interno dell’abitacolo e pronunciando ancora parole minacciose ed oltraggiose.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia locale che ha effettuato i rilievi di competenza, accertando anche che in via Delle Bombarde erano presenti tre fioriere ornamentali riverse in terra e danneggiate, il segnale stradale verticale inclinato e due bidoni della spazzatura riversi a terra e danneggiati.

Dopo le formalità di rito il 35enne è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, accompagnato presso il domicilio in regime degli arresti domiciliati.

Nella mattinata odierna è stata fissata l’udienza per il giudizio direttissimo.