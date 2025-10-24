Condivisione su Instagram di post e video dal contenuto terroristico e antisemita, arrestato 35enne di Lizzanello

Questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio Gip presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, a carico di un 35enne di Lizzanello, indagato per istigazione a delinquere aggravato dall’apologia del terrorismo e dall’uso di strumenti informatici.

L’indagine scaturisce da una segnalazione dell’Aise sviluppata con approfondimenti mirati da parte della Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Lecce e del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Questa attività ha portato all’individuazione dell’utilizzatore di un account sulla piattaforma social Instagram, caratterizzato dalla condivisione sulla rete internet di post e video dal contenuto terroristico e antisemita, in lingua araba e con sottotitoli in arabo e in inglese.

Gli investigatori, attraverso le attività di indagine, hanno ricostruito e documentato come il giovane fosse particolarmente impegnato a condividere sul web contenuti sull’Isis e della Jihad islamica, tanto da esaltare alcuni attentati verso le truppe militari americane e di attentati accaduti in Francia, con indicazioni a compiere attacchi e suggerimenti sulle modalità di esecuzione.

