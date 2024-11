Tradito dal nervosismo, cerca di disfarsi della cocaina. Arrestato 36enne

Le pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri che dipendono dalla Compagnia di Campi Salentina al comando del Capitano Alessio Fagotto, sono tornate a presidiare il territorio per alzare il livello di sicurezza.

Il servizio coordinato, che aveva lo scopo di contrastare i furti e frenare il “giro” della droga, ha portato ancora una volta risultati significativi, infatti grazie al pronto intervento degli equipaggi, due pregiudicati del posto sono stati arrestati in flagranza di reato.

Nel primo caso, sono scattate le manette ai polsi per un 36enne noto alle Forze dell’Ordine che è stato bloccato da un equipaggio dell’Arma intervenuto a Carmiano, a pochi metri da un’abitazione che si trova in Via Di Vittorio, dove pochi istanti prima era scattato l’allarme antifurto. La tempestiva segnalazione del proprietario al 112 ha messo in condizione i Carabinieri del luogo di giungere immediatamente sul posto, dove hanno trovato il 36enne che è stato subito messo alle strette e perquisito. L’uomo è stato quindi trovato in possesso di due fari a led e un pannello fotovoltaico che aveva rubato poco prima dall’abitazione dove era scattato l’allarme, per di più aveva con sé un coltello a serramanico. A quel punto, ricostruita tutta la dinamica del furto, è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Inoltre, gli è costata un’altra denuncia il possesso del coltello che gli è stato immediatamente sequestrato.

A Trepuzzi, è finito nei guai per possesso di droga un 31enne del posto, che nella tarda serata di ieri è stato controllato a bordo della propria auto, notata dai militari perché parcheggiata in modo sospetto. L’uomo è stato tradito dal nervosismo, infatti quando l’equipaggio gli ha chiesto cose stesse facendo, ha risposto che stava aspettando la fidanzata. In realtà, appena è stato fatto scendere dall’abitacolo per un controllo più approfondito, ha lasciato cadere per terra una bustina sperando che nessuno lo notasse. I Carabinieri, però, hanno visto tutto e dentro quell’involucro hanno trovato ventisette dosi di cocaina pronte per la vendita. Il fermato, oltre alla droga che ha gettato per terra, aveva nel portafoglio anche alcuni grammi di marijuana, perciò è stata accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per “detenzione illegale di stupefacenti” e poi tradotto ai domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

Nella zona di Porto Cesareo, invece, le pattuglie dell’Arma hanno trovato in stato di abbandono tre fucili da caccia che erano stati rubati pochi giorni fa dall’abitazione di un anziano ad Avetrana.

Sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici per garantire non solo il rispetto della legalità sui luoghi di lavoro ma anche la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. In particolare, sono stati sanzionati un bar e un circolo ricreativo di Trepuzzi, dove gli uomini dell’Arma Territoriale supportati da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dagli uomini del NAS di Lecce hanno accertato violazioni che riguardano le procedure HACCP e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, fra gli automobilisti fermati ai vari posti di controllo attuati lungo le strade principali, non sono mancati alcuni “indisciplinati” che sono stati multati per aver trasgredito le regole previste dal codice della strada.

Naturalmente, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.