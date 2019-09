Estorce contanti ai parenti, arrestato 36enne di Trepuzzi

Andava dai parenti e chiedeva loro soldi che i familiari erano costretti a dare. Sono queste le conclusioni, inequivocabili, delle indagini dei Carabinieri di Campi Salentina che hanno incastrato un 36enne originario di Lecce ma residente a Trepuzzi.

Gli indizi raccolti durante l’attività di indagine parlano chiaro. Il malvivente, R. A. (queste le sue iniziali) avrebbe commesso una serie di estorsioni ai danni dei propri familiari per ottenere del denaro in contanti. Ma, ad un certo punto, deve essere diventato insopportabile per i parenti e la situazione è arrivato ad un punto di svolta.

Sono stati i militari del Nor – sezione operativa della Compagnia di Campi Salentina a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere del Tribunale di Lecce.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Lecce.