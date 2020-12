Nasconde cocaina, hashish, marijuana e candelotti esplosivi. Arrestato 37enne a Muro Leccese

Prosegue incessantemente, senza conosce sosta, la quotidiana attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli inerenti il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ed è così che nel corso della serata di ieri, a Muro Leccese, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo della Compagnia di Maglie, nell’ambito di uno specifico servizio anti rapina, notato, E.C. 37enne, in atteggiamento sospetto all’interno di un bar, traendolo successivamente in arresto per detenzione di stupefacenti.

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale è stato trovato possesso di due dosi di cocaina per un peso totale di 0,82 grammi.

Gli uomini della “Benemerita”, poi, hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo, dove hanno rinvenuto: 186 grammi di marijuana; 15 grammi di hashish; 12 candelotti esplosivi vietati e 140 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza e qui sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.