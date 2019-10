Sorpreso con cocaina e bilancini di precisione in casa: ai domiciliari un 37enne ad Alezio

Un altro caso di droga in Salento. Ad essere finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato un 37enne residente ad Alezio. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gallipoli ad arrestare l’uomo in fragranza di reato.

Varie sostanze stupefacenti, dei bilancini di precisione e somme di denaro proveniente dall’attività di spaccio. È questo il risultato della perquisizione dell’abitazione dello spacciatore. Al loro arrivo, i militari non hanno, dunque, avuto dubbi. Nella sua casa sono stati ritrovati due involucri di cellophane contenenti 6,21 grammi di cocaina. Inoltre, anche 0,8 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana sono stati ritrovati.

Nella casa dell’uomo, non mancava, inoltre, l’attrezzatura del perfetto spacciatore. Oltre a due bilancini di precisione, c’era tutto l’occorrente per il taglio del confezionamento. A confermare l’attività di spaccio, poi, una somma di denaro in contanti, 55 euro, provenienti dall’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione.