Nasconde marijuana e hashish nella masseria, arrestato 38enne a Martano

Nella giornata di ieri i militari della Sezione Operativa di Maglie, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e quello del Nucleo Cinofili di Modugno, in seguito a un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Salvatore Mancarella, 38enne.

Nello specifico, l’uomo, al termine di una perquisizione domiciliare all’interno di una masseria, è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 370 gr. di marijuana; un involucro contenente un pezzo di hashish del peso di 9 gr. e un bilancino elettronico di precisione.

La sostanza stupefacente e il dispositivo sono stati posti sotto sequestro.

Per il 38enne, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Un altro arresto a Lecce

Nel pomeriggio di ieri, poi, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno arrestato, sempre in flagranza, C.C. 36enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo dopo una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 10 involucri del peso totale di 3,8 grammi contenenti di cocaina; la somma in contanti di 295 euro; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il tutto è stato sequestrato e la droga inviata in laboratorio per le analisi.

C.C., espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di citazione diretta in giudizio.