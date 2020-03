Scoperto in casa con una pistola, cocaina e la somma di oltre 8.500 euro: arrestato un 38enne. Denunciati gli amici

Cronaca

L’arresto a Merine a opera dei Carabinieri. Per due persone trovate all’interno dell’abitazione in compagnia dell’uomo è scattato il deferimento per violazione al Decreto sul coronavirus.