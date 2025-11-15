Allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga minaccia i genitori, arrestato 38enne di Castrignano del capo

Un intervento complesso, frutto di ascolto e indagini e determinazione, ha portato i Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Il provvedimento ha riguardato un uomo del posto, che nel tempo aveva trasformato la propria fragilità in comportamenti violenti, arrivando a pretendere somme di denaro dai propri familiari anziani per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Le richieste, sempre più pressanti, erano accompagnate da minacce e atteggiamenti aggressivi che avevano minato profondamente la serenità domestica.

Grazie alla segnalazione ricevuta, i Carabinieri hanno attivato immediatamente la procedura prevista dal “Codice Rosso”, garantendo ascolto tempestivo alle vittime e protezione nell’immediato. Dopo un’attenta ricostruzione degli episodi da parte dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, il Gip ha disposto la misura cautelare.

Nel pomeriggio di ieri, gli uomini dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione dell’indagato, arrestandolo. Dopo le formalità di rito, il 38enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Parallelamente, ai familiari — persone anziane e già provate da una lunga situazione di sofferenza — sono stati forniti i contatti dei numeri di pubblica utilità e dei centri antiviolenza presenti sul territorio, affinché nessuno debba sentirsi solo. È stata inoltre predisposta una vigilanza generica radiocollegata, già attiva.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.