Scoperto a nascondere oltre 53 grammi di cocaina, 38enne di Surbo finisce in manette

Proseguono sena sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni in materia di consumo, detenzione e spaccio di stupefacenti.

A Surbo i militari della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato Surbo R. A., 38enne, residente nel comune del Nord Salento, che adesso si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nello specifico l’uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 53,5 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi; 2 bilancini di precisione e un telefono cellulare.

Lo stupefacente è stato avviato ad analisi di laboratorio, i reperti assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati l’ufficio corpi di reato.

Il 38enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un arresto a Corsano

A Corsano, i Carabinieri della Stazione del posto, insieme ai colleghi del Nor – Aliquota Operativa della Compagnia di Tricase a conclusione di un’attività di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato, R. I., 34enne nato a Tricase.

Al termine di una perquisizione domiciliare e personale, gli uomini della “Benemerita” hanno scoperto: 4 grammi di eroina, contenuta in 4 involucri in cellophane; 50 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio illecita; 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

L’uomo, ultimate le formalità di rito, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria e stato sottoposto ai domiciliari.