Sorpreso a spacciare mentre si trova agli arresti domiciliari, 39enne finisce in carcere

Nella nottata appena trascorsa, a Lecce, i Carabinieri del Norm, Sezione Radiomobile della Compagnia del Capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato; Giovanni Pignatelli, 39enne, ritenuto responsabile di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, in seguito a perquisizione personale e dell’abitazione, è stato trovato in possesso di 1,28 gr. di cocaina; 0,13 gr di eroina; la somma contante di 20 euro; 1 flacone di metadone e materiale per il confezionamento. Nello stesso frangente in casa, è stato sorpreso un giovane assuntore – che sarà segnalato alla Prefettura – al quale l’uomo aveva ceduto poco prima una dose da 0,4 grammi di eroina.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.