Sorpreso a cedere droga, al termine della perquisizione ‘spuntano’ 30 gr di cocaina. Arrestato 39enne di Sannicola

Nella nottata appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne, originario di Sannicola, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, sorpreso nell’atto di cedere cocaina a un acquirente incontrato su appuntamento.

Verso le ore 02:30, gli agenti del Commissariato di Gallipoli, dopo aver notato la presenza di un’autovettura parcheggiata sulla rampa di accesso al ponte seicentesco della città vecchia, hanno proceduto all’identificazione dei due uomini a bordo

Il controllo è scaturito a seguito del fatto che il conducente dell’auto è stato sorpreso mentre stava cedendo due dosi di cocaina al cliente.

Durante la successiva perquisizione, gli agenti hanno scoperto nel cassetto porta oggetti dell’autovettura, 62 piccoli involucri sigillati, contenenti complessivi 30 gr. di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato illecito dello spaccio di droga.

Contestualmente, è stata inoltre rinvenuta, negli effetti personali del 39enne, la somma di 800 euro in banconote di diverso taglio, che, al pari dello stupefacente, veniva posta sotto sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A conclusione delle formalità di rito e sentito il Magistrato di turno, o è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.