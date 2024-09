Rapina aggravata in concorso ai danni di un 73enne, arrestato 40enne di Nardò

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Nardò, il 4 settembre, al termine di una lunga attività di polizia giudiziaria su fatti verificatisi nel mese di dicembre 2022, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nei confronti di un 40enne pluripregiudicato neretino.

L’uomo destinatario della misura, circa due anni fa, il 12 dicembre 2022, si è recato a bordo della sua auto presso un’autofficina di Galatone insieme a un complice. Dopo essere entrato, è rimasto all’interno per qualche minuto e poi è uscito per attendere in macchina un 73enne, entrato all’interno dell’esercizio per acquistare di un mezzo.

Ad aspettare l’anziano in un’autovettura la moglie; insieme subito dopo si sono recati a Nardò in un centro commerciale, ignari di essere inseguiti dai due uomini che poco prima avevano incrociato presso l’officina.

Giunti nel parcheggio del centro, non appena sceso dalla macchina, il 73enne è stato immobilizzato e rapinato di una somma di 3.000 euro e del cellulare.

L’autore è poi fuggito a piedi in direzione dell’ingresso posteriore del centro commerciale dove ad attenderlo a bordo dell’auto c’era il 43enne destinatario della misura, che è ripartito tutta velocità facendo perdere le tracce.

Gli agenti del Commissariato, dopo un’attenta attività di indagine, hanno ricostruito le fasi dei fatti e sono riusciti a stabilire la probabile responsabilità dell’evento al 40enne ed al suo complice.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.