Nasconde in un garage abbandonato cocaina, crack, hashish e marijuana. Arrestato 41enne di Specchia

Il dispositivo straordinario, che ha coinvolto numerosi militari della Benemerita, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tricase, si è articolato sulle principali arterie in ingresso e uscita dal centro abitato di Specchia oltre che nelle aree rurali.

Nel corso del servizio, sono stati controllati oltre 60 veicoli e 90 persone, elevate infrazioni al Codice della Strada ed è stato arrestato un 41enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Specchia hanno approfondito la verifica sull’uomo che è stato notato uscire a piedi da un garage in stato di abbandono dove, all’esito di una perquisizione sono stati rinvenuti cocaina, crack, hashish e marijuana, per un totale di 16 grammi oltre materiale per il confezionamento.

Nel corso di altri controlli, i militari della stessa Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Lecce anche un giovane trovato in possesso di una modica quantità di tipo hashish e marijuana.

Già nei giorni scorsi, lo stesso territorio è stato oggetto di analoghi controlli, nel corso dei quali è stata scoperta una serra con all’interno una coltivazione di oltre 30 piante di marijuana, alte circa 2.50/3 metri, di cannabis indica. 2/2.

Questi servizi straordinari di controllo del territorio, che continueranno nelle prossime settimane, sono stati eseguiti nell’ambito di una più ampia attività di controllo realizzata dall’Arma in tutte le aree dell’intero Salento, principalmente nelle zone dove, di recente, si erano verificati reati contro il patrimonio.

Naturalmente, il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che il soggetto interessato, sebbene sottoposto a misure cautelari, è persona sottoposta a indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva