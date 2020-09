4 kg di marijuana nascosti in casa, in manette 42enne a Racale

Nella mattinata di oggi, poche ore fa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 12.00, a Racale circa, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato, il 42enne M.A.

Nello specifico, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato sorpreso a possedere 4 kg di marijuana, già confezionata in vaschette in plastica rigida trasparente e materiale vario per il funzionamento di una serra.

La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro e il 48enne, al termine delle formalità di rito, sarà tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.