Offende la compagna e la minaccia con un bastone, 42enne di Lecce finisce in manette

Ha dapprima minacciato la compagna con un bastone, poi, le ha procurato una ferita e non contento, l’ha intimidita dicendole che avrebbe preso il fucile. Fortunatamente la telefonata di aiuto alla Questura della figlioletta di 12 anni ha fatto sì che la Polizia evitasse il peggio.

Nella serata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto D.L.M., leccese 42enne, con numerosi precedenti di polizia, in quanto responsabile di maltrattamenti in famiglia, detenzione di armi clandestine, ricettazione e minaccia aggravata.

Tutto ha inizio nel pomeriggio quando alla sala operativa del 113 è giunta una richiesta d’aiuto da parte di una donna in lacrime e particolarmente turbata.

Questa ha riferito di aver avuto una lite con il proprio compagno e quando quest’ultimo ha appreso che la donna si sarebbe recata in Questura per sporgere denuncia è andato su tutte le furie e, incurante della presenza di tre minori, due delle quali sue figlie di 12 e 11 anni e l’altra di 16, figlia della donna, ha dapprima apostrofato la compagna con ripetute offese per poi strattonarla e minacciarla con un bastone, battendolo con veemenza sul pavimento, con il chiaro intento di terrorizzarla e dissuaderla dal presentare la denuncia.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno appreso, poi, che in questo frangente è stata la figlia 12enne a contattare il 113 comunicando, tra i singhiozzi, quanto stava accadendo.

Nonostante le prepotenze dell’uomo, la donna era riuscita comunque a salire in auto senza però poter partire poiché fermata dal 42enne che, introdottosi con brutalità nel veicolo, aveva sfiulato le chiavi dal quadro procurando alla vittima anche un trauma alla mano sinistra.

Per niente soddisfatto e ancora più infuriato, si è poi diretto verso un terreno adiacente, urlando che sarebbe andato a prendere il fucile. Infatti, poco dopo è tornato con una busta ma, intuito che la donna era al telefono con la Polizia, ha buttato l’involucro nella sterpaglia e è rientrato in casa dove è stato raggiunto dai poliziotti.

La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di recuperare l’involucro lanciato dall’uomo tra le sterpaglie del terreno vicino. All’interno c’erano due fucili, entrambi con la matricola abrasa. Un calibro 16 a canne mozze ed un calibro 12 a canne sovrapposte, oltre a cartucce di vario calibro e tre detonatori.

Negli ulteriori accertamenti è stato rinvenuto anche un grosso quantitativo di semi di marijuana e una lampada a incandescenza utilizzabile nelle serre.

All’esito di tutti riscontri e sulla base della denuncia ben dettagliata presentata dalla vittima in cui vengono riportati analoghi episodi, incominciati nel 2014 e perpetuati nel tempo sino ad oggi, è stata arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce, è stato associato presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari.