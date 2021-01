Forza la porta d’ingresso, si introduce nel ristorante e ruba cibo e bevande. Arrestato 42enne napoletano

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzata alla tutela dell’incolumità dei cittadini del territorio e alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e a quelli predatori.

Nella Mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 6.00, i militari del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tricase, hanno tratto in arresto per furto aggravato, Emiliano D’Aponte, pregiudicato napoletano 42enne.

Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso all’interno del ristorante “Taverna del porto” a Tricase Torto.

Il malvivente, dopo aver forzato e danneggiato una delle porte di ingresso del locale, una volta dentro si è appropriato di bevande e viveri per un importo di circa 30 euro.

Il danno complessivo è in corso di quantificazione e non è coperto da assicurazione. D’Aponte, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.