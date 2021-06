Pretende una birra senza pagare e minaccia il proprietario con due bottiglie rotte. Arrestato

Ubriaco, entra in un ristorante-pizzeria che si affaccia su via Oronzo Quarta e pretende una birra senza pagare. Un’abitudine quella di consumare senza passare per la cassa che “messo in guardia” il proprietario del locale che, di fronte all’ennesima richiesta, ha detto «NO», provocando nell’uomo una reazione violenta che alla fine gli è costato l’arresto. A finire in manette con l’accusa di tentata rapina è Onyeka Bashir, 42enne nigeriano. Per lui, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

Chiede una birra gratis, poi minaccia il proprietario con due bottiglie rotte

Tutto è cominciato nel pomeriggio del 1° giugno, quando, su segnalazione della Sala Operativa della Questura, gli agenti della Sezione Volanti si sono precipitati in un ristorante –pizzeria di via Oronzo Quarta, a pochi passi dalla stazione, dove il 42enne, visibilmente alticcio, era entrato nel locale pretendendo di avere della birra senza pagare.

Il proprietario, conoscendo l’uomo che più volte aveva consumato bevande alcooliche senza poi saldare il conto, si è rifiutato di servigli una birra, anche perché che era chiaro che avesse già alzato il gomito. Ma il secco no ha scatenato la collera del 42enne che dopo varie insistenze, anche con violenza, è stato accompagnato fuori dal locale. Non era finita. Dopo aver preso due bottiglie da un cassonetto, l’uomo le ha rotte sul marciapiede e così armato ha minacciato il proprietario.

Grazie all’intervento di alcuni dei clienti del locale e deagli agenti della Polizia, il malvivente è stato bloccato, prima che assalisse il titolare, facendogli mare.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di routine è stato scoperto il resto. Non solo aveva dato false generalità quando è stato identificato, ma risultava non essere regolare sul territorio, di avere precedenti di Polizia a suo carico e già destinatario di un decreto di espulsione.

Pertanto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina e accompagnato a Borgo San Nicola.