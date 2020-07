Nasconde in un casolare oltre 1 kg di marijuana, arrestato 43enne a Matino

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere qualsiasi tipologia di reato.

Nell’ambito delle verifiche svolte nei confronti degli illeciti in materia di detenzione, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma, al termine di un controllo, hanno arrestato una persona.

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti a Matino, gli uomini della “Benemerita” in forza al Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Casarano, hanno tratto in arresto il 43enne D.S..

Nello specifico i Carabinieri, al termine di una perquisizione locale, hanno sorpreso l’uomo nascondere, all’interno di un casolare di sua proprietà, 1,084 kg di marijuana.

Il 43enne, quindi, è stato condotto in caserma e al termine delle formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.