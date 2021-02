Nascondeva in casa cocaina e marijuana, 43enne finisce ai domiciliari

Proseguono incessantemente le verifiche dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di detenzione, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli a Monteroni i militari Nor – Sezione Operativa della Compagnia del capoluogo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato, il 43enne M.M, che adesso si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Al termine dell’accertamento gli uomini della “Benemerita” hanno rinvenuto 21 grammi di cocaina suddivisa in dosi; 64,80 grammi di marijuana; materiale per il confezionamento e la somma contante pari a 1.000 euro.

La droga è stata avviata ad analisi di laboratorio e i reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso L’Ufficio corpi di reato e sul libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.