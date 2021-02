Sorpreso dai Carabinieri mentre con una sbarra forza l’ingresso di un bar, arrestato 44enne di Copertino

A Copertino, nella nottata appena trascorsa i Carabinieri della Tenenza locale hanno arrestato in flagranza di reato, Donato Alemanno, 44enne, nato a Karlsrue in Germania, ma residente nel comune salentino, pregiudicato.

Nella circostanza i militari, a seguito di diversi episodi di furto perpetrati sul territorio nei giorni precedenti, hanno organizzato un servizio di osservazione mirato e lo hanno sorpreso nell’atto di forzare, tramite l’utilizzo di una sbarra in metallo, l’infisso di ingresso di un bar.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Cutrofiano

A Cutrofiano i militari della Stazione di Aradeo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa Tribunale ordinario di Lecce, hanno tratto in arresto, Francesco Greco, 44enne, nato a Galatina, ma residente a Cutrofiano, pregiudicato.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative prodotte dagli uomini della “Benemerita” e condivise dall’Autorità Giudiziaria, a seguito dei numerosi furti perpetrati dall’uomo sul territorio.

Il 43enne è stato tradotto in carcere.

Porto Cesareo

Nella località rivierasca, I Carabinieri della Stazione del posto, in esecuzione di un’ordinanza applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, hanno rintracciato e tratto in arresto, Cosimo Manca, 34enne nato a Copertino.

A seguito di una mirata attività investigativa avviata relativamente a numerosi furti, alla fine del periodo estivo, le indagini hanno permesso di raccogliere riscontri oggettivi incontrovertibili nei suoi confronti, ritenuto responsabile di 11 furti in abitazioni e esercizi commerciali commessi a Veglie e Arnesano, tra il 16 agosto e il 30 ottobre 2020. Arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato a “Borgo San Nicola”.