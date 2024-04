Nonostante i domiciliari mette in piedi un’attività di spaccio, arrestato 44enne di Corsano

Nella mattinata di ieri, al termine di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno arrestato un 44enne di Corsano già sottoposto agli arresti domiciliari e hanno denunciato due pregiudicati, un uomo di 42 e una donna di 35 anni.

L’operazione si è sviluppata grazie ad acquisizioni info-investigative dalle quali si è appurato che l’arrestato, nonostante lo stato di detenzione domiciliare, aveva posto in essere un’intensa attività di spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, gli uomini delle Volanti hanno dato vita a un servizio di osservazione presso l’abitazione, poco dopo, nei pressi della casa, è giunta un’autovettura con a bordo un uomo e una donna, che si sono fermati vicino al cancello di ingresso e sono stati raggiunti dal 44enne. Qui i poliziotti hanno assistito a uno scambio tra i tre di denaro, un involucro di cellophane e una busta di carta.

Subito dopo i due si allontanati in macchina, ma sono stati fermati da altri poliziotti impegnati nel servizio e sottoposti a perquisizione personale. Al termine del controllo, sono stati rinvenuti 11grammi eroina all’interno di un involucro di cellophane nella tasca dei pantaloni dell’uomo e 4 boccette di metadone, trovate in un sacchetto di carta bianco riposto in uno zaino in possesso della donna.

Avuto certezza della flagranza, gli agenti approfittando del rientro della moglie dell’uomo, sono entrati nell’abitazione e hanno proceduto a una perquisizione domiciliare e personale che ha dato esito positivo poiché sono stati scoperti 7,7 grammi di cocaina, contenuti in un ovetto “Kinder”.

Di seguito la perquisizione è stata estesa alla casa, dove sono stati rinvenuti oltre 123 grammi di eroina suddivisa in 4 involucri di cellophane trasparente; circa 1 grammo di marijuana; 135 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio;1 bilancino di precisione; 2 cellulari e una scatola di bicarbonato, verosimilmente usato per il taglio dello stupefacente.

Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, il 44enne è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, mentre le altre due persone coinvolte nello scambio deferiti, in concorso tra loro, in stato di libertà per lo stesso reato.