Coltiva una pianta di marijuana nella sua abitazione, arrestato 45enne a Monteroni

Proseguono incessantemente i controlli dei Carabinieri finalizzati alla prevenzione, contrasto e repressione dei reati.

Nel corso delle verifiche i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, a Monteroni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, il 45enne Rossano Rizzo.

Gli uomini della Benemerita, in seguito a un’attività di osservazione, hanno cercato di entrare all’interno dell’abitazione, venendo in un primo momento ostacolati dall’uomo nel tentativo di consentire a una donna (denunciata a piede libero) di disfarsi dello stupefacente e, in particolare di un panetto di hashish del peso di 98,2 gr., che è stato prontamente recuperato.

Al termine della perquisizione personale e domiciliari, sono stati trovati, 51,8 gr. di marijuana e una pianta della stessa sostanza alta 40 cm. e vario materiale per il confezionamento.

Rossano Rizzo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.