“Pizzicato” in casa con eroina nel frullatore e cocaina nel borsello. Arrestato un 45enne leccese

Viene “pizzicato” con eroina e cocaina in casa e per un uomo già noto alle forze dell’ordine sono scattate le manette. Massimiliano Barba, 45 anni di Lecce, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile e condotto in Carcere, come disposto dal Pubblico Ministero di turno Roberta Licci.

Dopo una perquisizione domiciliare, nel centro storico di Lecce, i militari hanno rinvenuto la droga in un mobiletto del ripostiglio. Dentro il borsello sono stati trovati tre involucri di cocaina e altre nove dosi per un peso complessivo di 75 grammi, oltre al materiale per confezionare lo stupefacente. Non solo, i carabinieri hanno trovato anche una pietra di eroina del peso di circa 84 grammi.

Nel corso della perquisizione, infine, i militari hanno trovato all’interno di un frullatore, altri 5,70 grammi di eroina. E un’agendina in cui venivano appuntati nomi e cifre di una presunta attività di spaccio. A quel punto, per il 45enne sono scattate le manette.

Massimiliano Barba è difeso dall’avvocato Vincenzo Magi e comparirà nelle prossime ore dinanzi al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.