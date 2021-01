Lecce, arrestato un 45enne per spaccio: a casa sua sostanze stupefacenti, contanti e materiale per il confezionamento

Un altro caso di detenzione di sostanze stupefacenti a Lecce. Ad essere tratto in arresto in flagranza di reato è stato un 45enne del posto. L’uomo infatti custodiva nel suo appartamento sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. Ad intervenire presso la sua abitazione sono stati i militari dipendente nor, sezione radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce.

In seguito alla perquisizione dell’appartamento, l’uomo è stato trovato in possesso di 201 grammi di marjuana e 16 grammi di Hashish suddivisa in dosi. Oltre alle sostanze, è stato rinvenuto anche il materiale per il confezionamento e gli appunti relativi all’attività di spaccio. Inoltre, sono stati trovati 355 euro in contati, probabilmente provenienti dall’attività di spaccio.

Le sostanze stupefacenti sono state avviate ad analisi di laboratorio e reperti assunti in carico e custoditi, in attesa di essere versati presso l’Ufficio giudiziario competente. L’uomo è stato arrestato e, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.