Ruba due biciclette, ma le immagini delle telecamere e un tatuaggio lo ‘incastrano’. Arrestato 46enne

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando un uomo di 46 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver commesso due furti di biciclette avvenuti presumibilmente in Lecce a maggio e a luglio di quest’anno e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

I fatti

Nello specifico, i militari, una volta acquisite le denunce di furto dei mezzi a due ruote, parcheggiati proprietari in strada e rubati – in entrambi i casi – dopo aver rotto la catena con la quale erano stati legati, hanno da subito acquisito i filmati delle videocamere di zona e ricostruito le fasi.

Infatti, proprio grazie alle immagini le indagini dei militari hanno portato rapidamente all’identificazione dell’uomo, probabilmente riconosciuto dagli uomini della “Benemerita” sia per le fattezze fisiche, sia per gli indumenti indossati, che per un vistoso tatuaggio. Gli elementi raccolti hanno quindi permesso di avanzare la proposta di misura restrittiva all’Autorità Giudiziaria che, concordando con le risultanze delle indagini, ha inoltrato richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere per i reati contestati: i due furti – in entrambi i casi aggravati per aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede – e la violazione degli obblighi e delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso l’istituto penitenziario di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Naturalmente il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’arrestato è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.