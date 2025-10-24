Aggredisce i genitori ferendoli e poi si impossessa del portafogli del padre, in carcere 46enne di Novoli

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Campi, Veglie e Novoli.

L’attività, disposta dal Comando Provinciale di Lecce, ha avuto l’obiettivo di contrastare reati in materia di stupefacenti, verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e intensificare la vigilanza nei luoghi di aggregazione giovanile.

Nel cuore di Novoli, la serata ha avuto subito un epilogo drammatico. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Campi Salentina hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali aggravate. Dopo una violenta lite con i genitori conviventi, l’uomo si è impossessato con la forza del portafogli del padre, aggredendo entrambi e causando loro lesioni giudicate guaribili in 10 e 45 giorni. Allertati dai vicini, i militari sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e procedendo al suo arresto, evitando conseguenze ben più gravi. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Contestualmente, lungo le principali arterie del territorio, i controlli dei Carabinieri hanno portato alla segnalazione di tre automobilisti perché trovati alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,82 g/l e 1,49 g/l. In un caso, il conducente ha rifiutato di sottoporsi al test per l’uso di sostanze stupefacenti: per lui è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. Non solo strade e posti di controllo.

L’attenzione si è concentrata anche nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile, dove sono state segnalate alla Prefettura di Lecce dodici persone, trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina. Nel complesso, sono stati sequestrati circa 15 grammi di sostanze stupefacenti, rinvenuti in più punti tra Veglie e Novoli.

Con il supporto del Nas di Lecce, gli uomini dell’Arma hanno inoltre ispezionato tre circoli privati e una palestra di Veglie, verificando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative. Le verifiche preventive, volte a tutelare la salute pubblica e a garantire che i luoghi di ritrovo restino spazi sicuri per la comunità.

L’attività complessiva ha portato a 115 persone controllate, di cui 25 già sottoposte a misure restrittive;65 veicoli ispezionati;8 contravvenzioni al Codice della Strada;5 patenti ritirate e 2 autovetture sequestrate. Le sostanze e i reperti sequestrati sono stati depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato. Le rispettive Autorità Giudiziarie Amministrative competenti sono state informate per le determinazioni di rito.

Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.