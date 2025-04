Ruba tre cellulari da un negozio di elettrodomestici, arrestato 47enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 47enne, per aver rubato alcuni telefoni cellulari

Nello specifico, intorno alle 14.30, il direttore di un negozio di elettrodomestici di Gallipoli si è accorto del furto di tre telefonini e ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato locale, come già era accaduto il 21 marzo scorso, data nella quale, dall’esercizio commerciale era stato sottratto un tablet.

Gli agenti, giunti presso la rivendita di elettrodomestici, hanno visionato le telecamere di sorveglianza e hanno individuato subito il presento autore del furto.

Un equipaggio della Squadra Volante ha trovato l’uomo nei pressi della sua abitazione quando indossava ancora gli stessi abiti utilizzati al momento del furto.

Interpellato riguardo ai fatti accaduti lo stesso ha dichiarato di avere appena rubato un telefono e di averlo riposto nella propria stanza.

La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare all’interno della sua stanza, accanto al letto, i tre cellulari ancora chiusi nelle confezioni con sigillo di garanzia.

E inoltre, è stato ritrovato un tablet che, da successivi accertamenti, è risultato essere quello sottratto in a marzo.

I poliziotti però, durante il controllo la verifica nell’appartamento hanno anche trovato tre piante di marijuana con infiorescenza coltivavate in una piccola serra, con all’interno, un sensore di temperatura e umidità e una lampada da coltivazione UV, collegata alla rete elettrica.

Tutto il materiale e le piante sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi, mentre i tre telefoni ed il tablet restituiti al legittimo proprietario.

In merito al rinvenimento del tablet si è proceduto a indagare il 47enne per il furto dello stesso, mentre per le piante di marijuana gli agenti hanno proceduto alla denuncia.

Per il furto dei cellulari il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, ha disposto di sottoporre l’uomo agli arresti domiciliari.