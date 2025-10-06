Cocaina nascosta nell’intercapedine della porta blindata, arrestato 47enne di Lecce

Un’operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce ha portato alla luce un nascondiglio insospettabile e all’arresto di un uomo classe 47enne, residente a Lecce e già noto alle Forze dell’Ordine.
Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 135 grammi di cocaina, suddivisi in nove involucri, nascosti nell’intercapedine della parte superiore di una porta blindata. Accanto alla droga, un piccolissimo bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, probabilmente pronti per essere immessi sul mercato.
Ma la scoperta più importante, è stata una pistola calibro 22 Magnum con relativa cartuccia, detenuta illegalmente.
L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della dell’Autorità Giudiziaria.
Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.