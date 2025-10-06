Cocaina nascosta nell’intercapedine della porta blindata, arrestato 47enne di Lecce

Un’operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce ha portato alla luce un nascondiglio insospettabile e all’arresto di un uomo classe 47enne, residente a Lecce e già noto alle Forze dell’Ordine.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 135 grammi di cocaina, suddivisi in nove involucri, nascosti nell’intercapedine della parte superiore di una porta blindata. Accanto alla droga, un piccolissimo bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, probabilmente pronti per essere immessi sul mercato.

Ma la scoperta più importante, è stata una pistola calibro 22 Magnum con relativa cartuccia, detenuta illegalmente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della dell’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.