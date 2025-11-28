Nasconde in casa cocaina e alla vista dei carabinieri cerca di nascondersi, arrestato 48enne

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle piazze di spaccio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, i militari della Stazione Carabinieri di Otranto hanno arrestato un 48enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Il risultato operativo è maturato nel corso di un’attività di controllo del territorio di Otranto svolta nelle ore pomeridiane di ieri, quando gli uomini dell’Arma, percorrendo una via periferica della cittadina, hanno notato l’uomo stazionare all’esterno dell’abitazione dove di fatto risiede.

Alla vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento sospetto, tentando di sottrarsi all’attenzione e cercando riparo dietro alcuni punti d’ombra dell’edificio. Il comportamento elusivo ha insospettito i militari dell’Arma, i quali hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Una volta fermato, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale. Considerati i precedenti e l’atteggiamento nervoso, i Carabinieri hanno esteso il controllo anche all’interno dell’abitazione.

Gli uomini della “Benemerita” hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina, abilmente occultati in un vano dell’abitazione, oltre a un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi tipici di una possibile attività di preparazione della sostanza per la successiva vendita al dettaglio.

Terminate le formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.