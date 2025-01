59 dosi di cocaina nascoste nella stufa, arrestato 49enne

Nella giornata di ieri, a Copertino, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, messo sotto osservazione dalla Squadra Mobile che aveva appreso di una probabile attività di spaccio, è stato dapprima intercettato a bordo della propria autovettura.

L’attività di ricerca si è concentrata quindi presso l’abitazione, dove, all’interno del serbatoio di una stufa a pellet, ben occultato, vi era un barattolo contenente 59 dosi di cocaina; rinvenuto anche materiale per confezionamento.

Nell’occasione è stata rinvenuta anche una chiave finta di un’automobile che nascondeva all’interno, un piccolo vano, presumibilmente finalizzato al trasporto di singole dosi della droga

Attesa la flagranza del reato l’uomo è stato arrestato e il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, informato sui fatti, ha disposto di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari.

Naturalmente, provvedimenti sono adottati in fase investigativa e /o dibattimentale e non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.