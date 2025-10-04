Strattona la ex e la colpisce con un pugno davanti al figlioletto, arrestato 49enne di Guagnano

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Lecce, sono tempestivamente intervenuti nel Comune di Guagnano, dove un uomo, incurante di precedenti provvedimenti giudiziari, aveva tentato con la forza di introdursi nell’abitazione della ex moglie.

La donna, visibilmente scossa, ha riferito ai militari dell’Arma che l’ex marito, 49enne del posto con precedenti di polizia e già sottoposto al divieto di avvicinamento, non solo aveva minacciato di morte la vittima con un bastone ma, approfittando della presenza dello scuolabus giunto per accompagnare a casa il figlio minore della coppia, l’aveva aggredita alle spalle, strattonandola per i capelli e colpendola con un pugno al collo, causandole una caduta a terra.

Grazie all’immediata e capillare attività di ricerca, l’uomo è stato individuato e fermato dai militari nei pressi dell’abitazione della vittima, mentre tentava di allontanarsi.

Il 49enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini.

La donna, soccorsa dai sanitari, è stata visitata presso l’Ospedale di Copertino, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.