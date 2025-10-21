Nasconde nel garage dell’abitazione un fucile da caccia rubato, arrestato 49enne

Nel corso della mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 49 anni residente nell’area di Alezio, con piccoli precedenti, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni.

L’operazione, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lecce, è il risultato di una attività info-investigativa mirata finalizzata al contrasto della circolazione e detenzione abusiva di armi nel territorio salentino.

Gli agenti, con il supporto del Commissariato di Gallipoli, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, situata in una zona rurale di Alezio.

Durante il controllo, all’interno di un garage di pertinenza, è stato rinvenuto un fucile da caccia calibro 12 Beretta, risultato provento di furto denunciato nei mesi scorsi, oltre che diverse cartucce di vario tipo e marca, illegalmente detenute.

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.