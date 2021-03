Hashish e marijuana nascosti in un mobile di casa, arrestato 52enne di Gallipoli

A insospettire gli agenti è stata l’assidua frequentazione della sua casa, nonostante ci si trovi in piena zona rossa e gli spostamenti siano limitati solo a determinate condizioni. Fatto sta che si è deciso di compiere una verifica che al termine ha portato all’arresto di una persona.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, hanno tratto in arresto Stefano Buccarella, 52enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish.

Gli uomini del Commissariato, ripetiamo, insospettiti da alcuni atteggiamenti e dal solito via vai di giovani, hanno deciso di entrare in casa dell’uomo dove, nascosti in un mobile, hanno rinvenuto circa 400 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, all’interno di buste di plastica sottovuoto e circa 17 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.